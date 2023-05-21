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Генсек ООН: Глобальная финансовая архитектура является устаревшей, нефункциональной и несправедливой

10:35 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции в Хиросиме, где завершился саммит Группы семи (G7), заявил, что настало время реформировать Совет Безопасности всемирной организации и Бреттон-Вудские институты, чтобы привести их в соответствие с «реалиями сегодняшнего мира».

«Глобальная финансовая архитектура является устаревшей, нефункциональной и несправедливой», — приводит его слова в воскресенье агентство Рейтер. По мнению генсека ООН, «перед лицом экономических потрясений», спровоцированных пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине, мировая финансовая система «не смогла выполнить свою основную функцию глобальной страховочной сети».

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