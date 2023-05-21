Байден пообещал Зеленскому, что союзники научат украинских пилотов летать на F16
13:37 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я сказал [Зеленскому], что США вместе с партнерами начнут обучать украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, включая F-16», — сказал Байден на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. Он также добавил, что США и другие страны G7 продолжат оказывать Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь «сколько необходимо».
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