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НОВОСТИ

Байден: Я не могу гарантировать, что дефолта не будет

14:23 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что не может гарантировать, что Соединенные Штаты не объявят дефолт.

«Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт», — сказал Байден на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. «Я изучаю четырнадцатую поправку [Конституции США] на предмет того, какие есть полномочия [у президента] <…>, чтобы найти способ избежать дефолта», — добавил хозяин Белого дома.

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