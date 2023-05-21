Байден: Я не могу гарантировать, что дефолта не будет
14:23 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт», — сказал Байден на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. «Я изучаю четырнадцатую поправку [Конституции США] на предмет того, какие есть полномочия [у президента] <…>, чтобы найти способ избежать дефолта», — добавил хозяин Белого дома.
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