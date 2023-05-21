Зеленский фактически опроверг собственное высказывание по поводу Артемовска

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в японской Хиросиме заявил, что украинские военнослужащие остаются в Артемовске (украинское название — Бахмут).

«Самое сложное было бы, если бы в Бахмуте была бы какая-то тактическая военная ошибка, и люди могли быть в окружении. Военные знают, что делать, как не допустить, чтобы наши люди не попали в плен. Сейчас они выполняют очень важное задание. Сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках — делиться не будут. Но это говорит о том, что Бахмут на сегодня не окружен Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этого не может быть», — сказал Зеленский.

Ранее в воскресенье на открытой встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский в ответ на вопрос, контролируют ли Вооруженные силы Украины Артемовск, ответил: «Думаю, нет». И потом добавил: «На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах».