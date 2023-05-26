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НОВОСТИ

Для нужд больниц власти Херсонской области готовы выкупать лекарства у аптек

21:00 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области будут выкупать часть лекарств в аптеках для обеспечения нужд учреждений здравоохранения региона. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале по итогам совещания с участием первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Для снижения цен на лекарства [принято решение, что] поставлять лекарства в Херсонскую область начнут крупнейшие оптовые поставщики и производители России — отпускные цены у них ниже. Отпускать лекарства оптовики будут по минимальным ценам крупных партий, даже если объемы закупок препаратов не будут большими. Правительство Херсонской области гарантирует аптекам выкуп части лекарств — для лечебных учреждений региона», — отметил Алексеенко.

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