Для нужд больниц власти Херсонской области готовы выкупать лекарства у аптек
21:00 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Для снижения цен на лекарства [принято решение, что] поставлять лекарства в Херсонскую область начнут крупнейшие оптовые поставщики и производители России — отпускные цены у них ниже. Отпускать лекарства оптовики будут по минимальным ценам крупных партий, даже если объемы закупок препаратов не будут большими. Правительство Херсонской области гарантирует аптекам выкуп части лекарств — для лечебных учреждений региона», — отметил Алексеенко.
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