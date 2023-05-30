Аэропорты Москвы и области работают штатно

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно, обслуживание воздушного движения происходит «без особенностей», сообщили журналистам в Росавиации.

«По состоянию на 08:00 часов московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчера органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей», — отметили в пресс-службе.