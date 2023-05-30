Оборонное ведомство Косова сообщило об отмене сегодняшних учений Defender Europe 23

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонное ведомство Косова сообщило об отмене запланированных на вторник мероприятий в рамках учений Defender Europe 23 («Дефендер юроп — 2023»).

«Сообщаем вам, что в связи с ситуацией на севере страны мероприятия, запланированные на сегодня в рамках международных учений Defender Europe 23, отменяются», — приводит портал «Албаниан дейли» заявление оборонного ведомства.