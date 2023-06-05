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НОВОСТИ

Делами об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях займется Главное следственное управление СКР

17:50 05.06.2023 Источник: Интерфакс

Уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях будут расследовать следователи центрального аппарата Следственного комитета России, сообщает в понедельник телеграм-канал ведомства.

"Председатель СК России дал поручение передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление СКР в целях наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что число отравившихся алкогольной продукцией увеличилось до 35 человек: 25 - в Димитровграде, девять - в Ульяновске, один - в Новой Малыкле. 16 человек скончались.

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