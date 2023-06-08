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Politico: НАТО не готово предоставить Киеву требуемые им гарантии безопасности

09:08 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные союзники пока не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, которых требует Киев. Об этом в четверг сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на чиновников НАТО. Издание отмечает, что Запад не хочет называть Киеву конкретные сроки вступления в НАТО, однако «также не хочет разочаровывать украинцев».

Бывший помощник генерального секретаря альянса Камиль Гранд заявил, что на одном конце спектра находится полноправное членство Украины в НАТО, которое повлечет за собой «железную гарантию применения пятой статьи», а на другом — так называемые гарантии на бумаге наподобие Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Киев получил гарантии безопасности от России, США и Великобритании. Гранд отмечает, что между этими опциями есть множество промежуточных вариантов и задача Запада состоит в том, чтобы выбрать подходящий.

Одним из возможных вариантов может стать концепция, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. План предполагает, что группа ключевых союзников возьмет на себя долгосрочные обязательства по укреплению обороноспособности Украины путем предоставления как военной, так и невоенной помощи.



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