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США хотят предложить Украине «израильскую модель» сотрудничества — NYT

11:20 14.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают возможность предложить Украине «израильскую модель» сотрудничества без присоединения к НАТО. Об этом в среду сообщила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на помощников американского президента Джо Байдена.

По ее данным, Вашингтон хочет предложить Киеву модель сотрудничества, которая подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности». Как отмечает издание, такой вариант не подходит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который утверждает, что только членство Киева в НАТО может гарантировать безопасность страны.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Зеленский в марте 2022 года после начала спецоперации РФ был согласен на «израильскую модель» для его страны, предполагавшую отказ от вступления в НАТО. По словам израильского политика, Киеву была предложено следующее: без присоединения к военному блоку и без получения каких-либо гарантий от третьих сторон государство получает мощную армию и полагается в своей обороне только на свои силы.

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