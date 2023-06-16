На западе Франции произошло землетрясение
20:00 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в пятницу на западе Франции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 127 км к юго-востоку от города Нант, где проживают 277 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км.
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