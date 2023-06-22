Клиентам Сбера вернули миллиард бонусов СберСпасибо по потребительским кредитам

15:18

Уже 1 млрд бонусов СберСпасибо начислил Сбер клиентам, которые оформили потребительские кредиты.

Кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 1,5% от процентной ставки по кредиту ежемесячно получают клиенты с подпиской СберПрайм+, действующей на дату внесения платежа по кредиту. Данные условия от Сбера доступны клиентам, которые получили кредиты после 10 ноября 2022 года. А с 12 апреля 2023 года кешбэк бонусами также начисляется и клиентам с пакетом услуг СберПремьер.

Например, клиент имеет подписку СберПрайм+ и оформил кредит на 600 тыс. руб. сроком на 5 лет. Процентная ставка на первый месяц составляет 4%, со второго месяца – 13,5%. Ежемесячно клиенту будут начисляться 440 бонусов. За все время пользования кредитом Сбер начислит 26 тыс. бонусов СберСпасибо.

«Потребительский кредит от Сбера помогает нашим клиентам в самых разных жизненных ситуациях, потому что потратить его можно на любые цели по своему усмотрению, – отметил директор Департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Его легко оформить, у него прозрачные условия и удобное погашение. Минимальная ставка на первый месяц – 4%, далее – от 12,5%. А с ноября прошлого года мы дополнительно возвращаем 1,5% от ставки по кредиту бонусами СберСпасибо. Уже один миллион наших клиентов с потребительскими кредитами получили более 1 млрд бонусов. Накопленные бонусы можно потратить у партнеров программы лояльности СберСпасибо, компенсировать регулярные платежи или обменять на рубли».

Сегодня преимуществами программы лояльности СберСпасибо пользуются 67 млн человек. Потратить накопленные бонусы можно на что угодно. Например, совершать ежедневные покупки в СберМаркете, СберМегаМаркете, Самокате и оплачивать до 99% стоимости товаров и услуг, получая новые бонусы за каждую совершенную покупку. Копить и списывать бонусы можно и у других партнеров программы: на покупку билетов на поезда и самолеты, при бронировании отелей, при оплате топлива на АЗС, покупках в ЕАПТЕКЕ, Л’Этуаль, Sokolov, KARI, Оkkо, в Бургер Кинге и др.

Чтобы привычные расходы стали выгодными, СберСпасибо предлагает также компенсировать бонусами рубли, потраченные на оплату коммунальных услуг, связи, кредитов, ипотеки, штрафов, налогов, пенсионных взносов и других платежей. Это очень популярная услуга среди участников программы, которые с начала года уже компенсировали бонусами 1,2 млрд руб., что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для этого нужно воспользоваться опцией «Конвертировать бонусы в рубли» не позднее, чем через 45 дней после оплаты через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Деньги вернутся на карту в течение следующего дня.

Потратить бонусы СберСпасибо можно и на доброе дело. В специальном разделе на сайте программы и в разделе «Спасибо за добрые дела» приложения СберБанк Онлайн можно выбрать благотворительный фонд, указать желаемую сумму и перевести бонусы. А можно перевести бонусы друзьям и близким в качестве подарка или совместно копить их на крупную покупку.