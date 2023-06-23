Почти 200 тыс. инженеров выйдут на рынок труда в этом году — Голикова

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 916 тыс. человек выпустятся из вузов в этом году, среди них примерно 197 тыс. инженеров, которые выйдут на рынок труда, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Что касается высшего образования, здесь выпуск порядка 916 тыс. <…> Мы ожидаем, что на рынок труда выйдут порядка 197 тыс. инженерных кадров для как раз того самого технологического суверенитета и приоритетов, которые мы определяем», — сказала она на центральной сессии онлайн-марафона в ТАСС «Рынок труда: вызовы и тренды» в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».