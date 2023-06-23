Большинство британцев выступают за возвращение страны в состав Евросоюза — опрос

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наибольшее с 2016 года число британцев (58%) проголосовали бы за возвращение Соединенного Королевства в состав Евросоюза, если бы подобный референдум прошел в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в пятницу газетой The Guardian.

В социологическом исследовании, проведенном компанией YouGov, также говорится, что жители других европейских стран стали более скептически относиться к идее выхода из ЕС. В частности, 63% респондентов в Италии и 62% респондентов во Франции проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе сообщества, хотя считается, что жители этих двух государств традиционно более критически относятся к ЕС. В остальных странах поддержка членства в Евросоюзе еще выше — 87% в Испании, 79% в Дании, 70% в Швеции и 69% в Германии. Издание не приводит данные о том, сколько людей приняли участие в опросе.

В Великобритании 42% опрошенных полагают, что нынешние члены ЕС вряд ли последуют примеру Лондона и решат выйти из состава сообщества. При этом иначе думают 40% респондентов, остальные не смогли дать ответ на поставленный вопрос. Опрос также показал, что 25% жителей Великобритании больше доверяют Еврокомиссии, нежели собственному правительству. Противоположной позиции придерживаются 24% опрошенных.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против — 48,1%.