Большинство британцев выступают за возвращение страны в состав Евросоюза — опрос
15:32 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наибольшее с 2016 года число британцев (58%) проголосовали бы за возвращение Соединенного Королевства в состав Евросоюза, если бы подобный референдум прошел в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в пятницу газетой The Guardian.
В социологическом исследовании, проведенном компанией YouGov, также говорится, что жители других европейских стран стали более скептически относиться к идее выхода из ЕС. В частности, 63% респондентов в Италии и 62% респондентов во Франции проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе сообщества, хотя считается, что жители этих двух государств традиционно более критически относятся к ЕС. В остальных странах поддержка членства в Евросоюзе еще выше — 87% в Испании, 79% в Дании, 70% в Швеции и 69% в Германии. Издание не приводит данные о том, сколько людей приняли участие в опросе.
В Великобритании 42% опрошенных полагают, что нынешние члены ЕС вряд ли последуют примеру Лондона и решат выйти из состава сообщества. При этом иначе думают 40% респондентов, остальные не смогли дать ответ на поставленный вопрос. Опрос также показал, что 25% жителей Великобритании больше доверяют Еврокомиссии, нежели собственному правительству. Противоположной позиции придерживаются 24% опрошенных.
Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против — 48,1%.
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