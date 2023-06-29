Орбан: Как ЕК могла поставить Европейский союз на грань банкротства?

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен поставить на саммите Евросоюза вопрос, куда уходят деньги из общего бюджета 27 стран сообщества и кто несет ответственность за банкротство всего объединения. В связи с этим глава венгерского правительства выразил в четверг несогласие с последними предложениями Еврокомиссии, которые, по его мнению, обостряют финансовые проблемы ЕС, но при этом позволяют обогащаться брюссельской бюрократии.

«Единственный вопрос, который всех волнует: куда делись деньги?» — заявил Орбан по поводу начавшегося в Брюсселе двухдневного совещания лидеров ЕС. «Еврокомиссия представила предложения по изменению бюджета, призвав государства-члены внести в него еще миллиарды евро. Вопрос в том. как могла возникнуть такая ситуация, как они могли поставить Европейский союз на грань банкротства», — сказал премьер в видеообращении на своей странице в соцсети.