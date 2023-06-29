Орбан: Как ЕК могла поставить Европейский союз на грань банкротства?
18:45 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Единственный вопрос, который всех волнует: куда делись деньги?» — заявил Орбан по поводу начавшегося в Брюсселе двухдневного совещания лидеров ЕС. «Еврокомиссия представила предложения по изменению бюджета, призвав государства-члены внести в него еще миллиарды евро. Вопрос в том. как могла возникнуть такая ситуация, как они могли поставить Европейский союз на грань банкротства», — сказал премьер в видеообращении на своей странице в соцсети.
НОВОСТИ
- 19:30 29.06.2023
- Первый коммерческий первый суборбитальный полет завершился успешно
- 19:00 29.06.2023
- Минобороны Британии предлагает принять Украину в НАТО без обязательного плана действий
- 18:41 29.06.2023
- В Ростехе создали Wi-Fi роутеры «Стрибог» на замену устройствам от Cisco и TP-Link
- 18:30 29.06.2023
- Итальянцы стали пассажирами первого коммерческого рейса Virgin Galactic
- 17:40 29.06.2023
- Путин считает перспективной программу по освоению «низкого» космоса частными компаниями
- 17:12 29.06.2023
- США и ФРГ готовы поставлять Украине оружие столько, сколько потребуется — Белый дом
- 17:00 29.06.2023
- Проект гарантий безопасности Киеву от ЕС допускает отправку военных миссий на Украину — FT
- 16:32 29.06.2023
- В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись — Путин
- 16:23 29.06.2023
- До конца 2023 года в столице будет работать более 120 центров московского долголетия — Собянин
- 15:58 29.06.2023
- Сервис юридической помощи Сбера поможет гражданам Узбекистана, Киргизии и Таджикистана защитить свои права
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать