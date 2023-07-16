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Трамп пообещал дать Украине «очень многое», если станет президентом, и, если Путин не пойдет на соглашение

20:48 16.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году намерен пригрозить увеличением военной помощи Киеву для достижения договоренности о мире между Россией и Украиной.

«Я скажу [президенту РФ Владимиру] Путину: „Если вы не заключите соглашение, мы дадим им очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется“. Я заключу сделку за один день», — сказал он в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос, как добьется согласия РФ на заключение мирного соглашения.

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