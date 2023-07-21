Кравцов считает, что закон о трудовом воспитании воспримут в обществе положительно

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду, принятый накануне Госдумой, будет положительно воспринят. Ранее на это уже указывали педагоги и родители, заявил журналистам во время визита в Международный детский центр (МДЦ) «Артек» министр просвещения России Сергей Кравцов.



«Мы об этом давно говорили. Когда-то это было в нашем детстве, и в этом нет ничего плохого: посадить цветы, сделать уборку в классе. Это воспитание. <…> Я уверен, что это будет воспринято положительно: и родители многие говорили нам, учителя, педагоги [об этом]. Конечно, мы вместе с учителями обсудим, как реализовывать закон, чтобы это было интересно ребятам, чтобы мы их не заставляли, а прививали уважение к труду», — сказал Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.



По его словам, многие родители сообщают после возвращения своих детей из лагерей, например, из «Артека» о том, что они стали сами застилать свои кровати и мыть посуду.



