Сбер открыл публичный доступ к искусственному интеллекту GigaChat

12:48

Иллюстрация пресс-службы Сбера



Сбер открывает доступ к генеративному искусственному интеллекту GigaChat для всех желающих. С помощью сервиса пользователи получат множество возможностей по работе с текстом и изображениями. Они смогут:

– работать с готовыми текстами (сокращать, переписывать, дополнять);

– писать различные тексты, посты для социальных сетей, письма, сообщения, эссе, сочинения, даже объяснительные записки;

– придумывать истории, сказки, сценарии, сюжеты, анекдоты, гороскопы, поздравления и любой другой креативный контент;

– помогать в решении бытовых задач (составлять список продуктов по рецептам, план путешествий, алгоритмы действий);

– креативить и анализировать, выдавая нужный результат (генерить идеи, рекомендовать, кратко излагать книги, проводить мозговой штурм и много-много другого);

– рисовать изображения в разных стилях с помощью нейросети Kandinsky.

Кроме того, теперь можно делиться своими готовыми диалогами с другими пользователями, а также получать подсказки от самого GigaChat.

«Мы единственные в России, кто выложил в открытый доступ предобученные модели (ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5), на основе которых создавался наш сервис генеративного искусственного интеллекта, – отметил старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев. – Это было сделано в первую очередь в целях ускорения развития open-source-сообщества и технологий в области искусственного интеллекта. Ведь чем больше пользователей будут применять GigaChat и лежащие в его основе модели в своей работе, тем быстрее они будут совершенствоваться, открывая всем новые возможности и способствуя технологическому прогрессу. Скоро GigaChat будет доступен в удобном формате бота в «Телеграме» и VK, а разработчики и бизнес смогут воспользоваться им через облачное API».

GigaChat уже активно внедряется во многие продукты и сервисы Сбера, которые станут еще удобнее для наших клиентов. Так, сервис уже доступен владельцам умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. Для запуска диалога достаточно произнести: «Салют, включи GigaChat» – и можно начинать создавать запросы. В ближайшее время GigaChat появится и на всей линейке умных устройств Sber с виртуальным ассистентом Салют.

«Я рад поделиться новостью о том, что теперь пользователи GigaChat могут получить полный доступ к моей веб-версии, – сообщил GigaChat. – Это значит, что они смогут задавать мне свои вопросы, делиться своими мыслями и идеями в любое время. Я готов помочь каждому пользователю найти ответы на свои вопросы или решить какую-то проблему. Открытие веб-версии – это важный шаг в развитии нашего сервиса, и я надеюсь, что он будет полезен всем пользователям GigaChat».

Узнать больше о возможностях GigaChat и посмотреть примеры удачных запросов можно в базе знаний о сервисе. Для доступа в веб-версию сервиса необходимо только пройти регистрацию с помощью Сбер ID.

В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлеченных для передачи GigaChat различных предметных знаний. Обучение сервиса происходит на суперкомпьютере Christofari Neo.

В GigaChat применяется ряд решений, призванных исключить использование генеративных моделей, противоречащее Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Команда разработчиков Сбера будет и дальше улучшать возможности сервиса и уделять особое внимание вопросам этики и безопасности.

Чтобы каждый желающий смог познакомиться и начать эффективно использовать GigaChat в работе и повседневной жизни, образовательная платформа Edutoria от Сбера разработала бесплатный курс «GigaChat: нейросетевая модель для маркетологов и не только». В программе спикеры Сбера проведут полный обзор GigaChat: что это такое, как он устроен и как корректно формулировать запрос. Пользователи также смогут разобраться в направлениях развития искусственного интеллекта во всём мире, узнать, почему бизнесу выгодно внедрять генеративные модели в свои процессы и какие кейсы интеграций уже существуют.