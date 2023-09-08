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НОВОСТИ

Герман Греф и губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудили развитие туризма

09:30 08.09.2023

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе визита на Дальний Восток провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Стороны обсудили развитие туристической отрасли на полуострове и возможности сотрудничества в этой сфере. Герман Греф и Владимир Солодов осмотрели туристические объекты в ключевых точках притяжения полуострова: Паратунскую курортную зону, эко-парк «Лагуна», парк «Три Вулкана», музей вулканов Камчатки «Вулканариум».

Также Герман Греф ознакомился с мастер-планом Петропавловска-Камчатского. Это план комплексного развития города, который предполагает реализацию мер по его благоустройству для повышения качества жизни горожан и роста туристической привлекательности края. В ходе обсуждения мастер-плана делегация побывала на Петровской сопке и причале Океанрыбфлота.

Стороны обсудили перспективы государственно-частного партнёрства при реализации мастер-плана, сотрудничества в области цифровизации туристической отрасли, применения искусственного интеллекта по ряду направлений, а также обучения команды губернатора применению информационных технологий в управлении регионом в СберУниверситете и «Школе 21».

«На Камчатку стремятся приехать туристы со всей нашей большой страны. Вулканы и ледники, бурные реки и водопады, горячие источники и гейзеры — вся природа этого удивительного края уникальна. Такие возможности для развития туризма нельзя упускать, и Сбер готов оказать в этом поддержку. Сейчас многое зачастую упирается в недостаточность туристской инфраструктуры надлежащего качества, и подобную инфраструктуру мы поможем создать», – отметил Герман Греф.

«Мы хотим сделать наш город образцом гостеприимства. Первый шаг на пути преображения — вернуть горожанам центральную часть Петропавловска-Камчатского. Центральная площадь и Петропавловская гавань станут новыми комфортными городскими пространствами не только для жителей или туристов, но и для ведения бизнеса. Мастер-план города поможет увязать экономическое развитие края и трансформацию городской среды его столицы», – рассказал Владимир Солодов.

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