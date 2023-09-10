Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице

12:55

Московский Общественный штаб по наблюдению за выборами посетила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. Она поблагодарила наблюдателей от всех партий, следящих за ходом голосования в РФ. «Это самое главное. Это требует такого напряжения сил, огромного внимания. Спасибо им», – сказала глава ЦИК, посещая штаб.

Памфилова посмотрела как работают видеонаблюдатели, представители контакт-центра, группы разбора и мобильного реагирования в штабе, а также пообщалась с членами Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Напомним, 10 сентября – последний день выборов мэра Москвы. В бюллетенях фамилии пяти кандидатов. На пост претендуют мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).