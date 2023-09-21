Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в Балашихе
09:05 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела женщины и ребенка в Балашихе Московской области, где утром в среду произошел взрыв газа. Общее число погибших в результате ЧП выросло до семи, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
«Из-под завалов извлечены погибшие мама с дочкой. Именно их слышали спасатели, оказавшиеся под конструкциями дома при повторном обрушении. Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей», — отметил глава МЧС России Александр Куренков, слова которого привели в пресс-службе министерства.
«Ежедневно спасатели совершают тихий подвиг, каждый день готовясь к самым серьезным испытаниям», — добавил министр.
НОВОСТИ
- 09:32 21.09.2023
- В расположение миротворцев доставлены около 5 тыс. жителей Карабаха — МО РФ
- 09:20 21.09.2023
- Средства ПВО над акваторией Черного моря и Крымом уничтожили 19 БПЛА
- 09:00 21.09.2023
- Страны БРИКС выразили полную поддержку председательству РФ в объединении в 2024 году
- 23:00 20.09.2023
- Моравецкий: Польша уже не передает Украине никакого вооружения
- 22:00 20.09.2023
- Алиев: У нас нет никаких проблем, вражды с армянским народом
- 21:30 20.09.2023
- В Нагорном Карабахе армянские формирования начали сдавать оружие - Алиев
- 21:05 20.09.2023
- Алиев строго указал военным не ставить под удар армянское население Карабаха
- 20:36 20.09.2023
- Сбер выдал рекордное число льготных ипотечных кредитов за день до изменения их условий
- 20:35 20.09.2023
- Глава Минобразования Украины занимает пост, не сдав экзамен по украинскому языку
- 20:08 20.09.2023
- Сбер обсудил разработку государственных информационных систем на платформе «Гостех»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать