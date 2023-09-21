Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в Балашихе

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела женщины и ребенка в Балашихе Московской области, где утром в среду произошел взрыв газа. Общее число погибших в результате ЧП выросло до семи, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Из-под завалов извлечены погибшие мама с дочкой. Именно их слышали спасатели, оказавшиеся под конструкциями дома при повторном обрушении. Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей», — отметил глава МЧС России Александр Куренков, слова которого привели в пресс-службе министерства.

«Ежедневно спасатели совершают тихий подвиг, каждый день готовясь к самым серьезным испытаниям», — добавил министр.