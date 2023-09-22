Баку отправил продовольствие армянскому населению Карабаха

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральные власти Азербайджана направили в качестве гуманитарной помощи продовольствие армянскому населению Карабаха. Об этом сообщило государственное информагентство АзерТАДЖ.

По его данным, две 20-тонных фуры с продовольствием и гигиеническими средствами и два автомобиля с хлебом отправлены из Агдамского района.