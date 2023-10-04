Зеленский признал нехватку оружия и средств ПВО

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для контрнаступления украинской армии не хватает оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Наше контрнаступление продолжается, мы шаг за шагом делаем все возможное, чтобы дать отпор врагу. Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО. [Средства] ПВО — крайне важный элемент и для контрнаступления, и для защиты населения», — сказал он в прямом включении в ходе мероприятия канала Sky TG24.

По мнению Зеленского, крайне важно не утратить активность на поле боя зимой, которая станет «вызовом для военных и населения».