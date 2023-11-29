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Избранный лидер Аргентины сообщил, что уведомил США о своей позиции по БРИКС

20:00 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей на встрече с американскими чиновниками в Вашингтоне сообщил им о своей позиции относительно участия страны в БРИКС.

«Мы вновь заявили о нашей приверженности союзу с США, Израилем и Западом. Мы показали нашу ясную и решительную позицию в том, что касается конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, а также нашу позицию по конфликту между Украиной и Россией и БРИКС», — сказал Милей в эфире радиостанции Continental. Избранный глава государства не уточнил, в чем заключается его позиция.

Во вторник Милей встретился в Вашингтоне с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, старшим директором по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Белого дома Хуаном Гонсалесом и помощником госсекретаря США по делам Западного полушария Брайаном Николсом.

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