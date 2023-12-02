Экспорт Украины через Польшу уменьшился на 40% из-за блокирования границы
18:30 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери экспорта Украины через польскую границу из-за ее блокирования местными перевозчиками составили 40%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики страны.
Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка выразил мнение, что страна потеряет не менее 20% импорта. «В ноябре объемы экспорта украинской продукции достигли 9,2 млн тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тыс. тонн. Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу — 282 тыс. тонн. И этот объем стал на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
На некоторых пунктах пропуска, таких как «Ягодин — Дорохуск» и «Рава-Русская — Хребене», экспорт почти остановился или сократился вдвое, отметили в министерстве.
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