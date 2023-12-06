Страны Группы семи назвали дату введения запрета на российские алмазы - СМИ

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) введут запрет на алмазы из России с 1 января 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на итоговое заявление саммита «семерки».

Согласно заявлению, G7 также введет поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран примерно с 1 марта, а также к 1 сентября создаст «надежный механизм проверки и сертификации» необработанных алмазов. Запрет не распространяется на промышленные алмазы.