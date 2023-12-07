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В Каспийском море произошло землетрясение, толчки ощущались в Баку

09:32 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпицентр землетрясения магнитудой 5, произошедшего в Азербайджане, находился в Каспийском море, толчки ощущались в Баку и других городах страны. Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба Академии наук Азербайджана.

«Магнитуда толчков составила 5, эпицентр находился в азербайджанском секторе Каспийского моря на глубине 68 километров. Землетрясение ощущалось в Баку и ряде других населенных пунктов», — уточнили в службе. Изначально Национальная сейсмологическая служба сообщала о землетрясении непосредственно в Баку.

В свою очередь Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море. Эпицентр, по его данным, находился в 62 км к северо-западу от азербайджанского города Сумгаит с населением около 265 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 27 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

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