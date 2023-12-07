Ситуация на поле боя говорит о неизбежности победы России — Песков
10:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что западные страны говорят о необходимости завершения СВО, «но они хотели бы, правда, заканчивать ее поражением России». «А то, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности этого и о, скорее, неизбежности обратного», — сказал представитель Кремля.
«С одной стороны, они говорят, что хотели бы, чтобы эта война закончилась, а с другой стороны, кидая эти деньги (на поддержку Украины — прим. ТАСС) в топку войны, они ее продлевают», — добавил Песков.
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