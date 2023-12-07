0
0
54
НОВОСТИ

Ситуация на поле боя говорит о неизбежности победы России — Песков

10:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что западные страны говорят о необходимости завершения СВО, «но они хотели бы, правда, заканчивать ее поражением России». «А то, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности этого и о, скорее, неизбежности обратного», — сказал представитель Кремля.

«С одной стороны, они говорят, что хотели бы, чтобы эта война закончилась, а с другой стороны, кидая эти деньги (на поддержку Украины — прим. ТАСС) в топку войны, они ее продлевают», — добавил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 07.12.2023
Япония окажет помощь Украине на $4,5 млрд — Кисида
0
40
09:32 07.12.2023
В Каспийском море произошло землетрясение, толчки ощущались в Баку
0
103
09:20 07.12.2023
Товарооборот РФ и КНР в январе — ноябре достиг исторического рекорда в $218,17 млрд
0
131
09:05 07.12.2023
Законопроект о помощи Украине не прошел процедурное голосование в Сенате США
0
177
09:00 07.12.2023
Подразделения ВДВ «Ланцетами» уничтожили две РЛС и станцию связи на правом берегу Днепра
0
150
22:50 06.12.2023
Байден заявил Конгрессу США, что если Россия победит в Украине, то может пойти на одну из стран НАТО
0
688
22:31 06.12.2023
Главный принцип новой стратегии Сбера – человекоцентричность при поддержке искусственного интеллекта
0
599
22:25 06.12.2023
Нетаньяху заявил, что, пока он - премьер Израиля, Аббас не получит контроль над Газой
0
639
22:02 06.12.2023
В Сбере рассказали о медицинских, образовательных и цифровых проектах в регионах
0
638
22:01 06.12.2023
Кто не проводит цифровую трансформацию, тот проигрывает, уверены в Сбере
0
632

Возврат к списку