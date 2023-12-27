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В 2023 внешняя политика Байдена была в основном неудачной - Ларисон

09:40 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешняя политика администрации президента США Джо Байдена в 2023 году была в основном неудачной, безоговорочная поддержка Соединенными Штатами Израиля повредила внешнеполитическим интересам Вашингтона и отвлекла его внимание и ресурсы от Украины. Такое мнение выразил в опубликованной во вторник авторской статье обозреватель американского портала Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.

«Результаты работы администрации Байдена в сфере внешней политики в 2023 году не дают ему много поводов похвастаться на выборах в следующем году, — отметил он. — США в конце 2023 года еще больше перенапряжены, чем в его начале, и президент добился очень немногих политических успехов. В течение большей части года не было каких-либо серьезных провалов, но в последние два месяца президент дал израильскому правительству карт-бланш на ведение войны в Газе жестокими методами».

«Президент выразил готовность поддерживать еще одну войну за рубежом после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября в то время, как в войне на Украине наступила патовая ситуация. Хотя США не были обязаны поддерживать эту войну, президент сделал ее одной из ключевых составляющих своего курса и в публичных заявлениях тесно увязал ее с поддержкой Украины. Байден не представил убедительных доводов в пользу того, что безоговорочная поддержка кампании Израиля в полной степени соответствует интересам США, а расходы на данную поддержку с тех пор постоянно росли», — считает автор.

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