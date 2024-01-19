63% американцев считают, что Обама влияет на администрацию Байдена — опрос
22:00 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство граждан США убеждены, что бывший американский лидер Барак Обама оказывает влияние на политику действующей администрации президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.
Отмечается, что такого мнения придерживаются 63% респондентов. Кроме того, «большинство американских избирателей» считают, что Байден — марионетка в руках так называемого прогрессивного крыла Демократической партии.
Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3 процентных пункта. Исследование проводилось 15–17 января, в нем приняли участие 935 человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в текущем году.
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