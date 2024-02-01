Еврокомиссия должна защищать фермеров ЕС от Украины, а не наоборот — Орбан

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз нуждается в смене руководства, потому что оно защищает интересы Украины, а не европейских фермеров, страдающих от украинского демпинга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с журналистами по прибытии в Брюссель, где 1 февраля состоится саммит Евросоюза.

Глава венгерского правительства пообщался также с бельгийскими фермерами, продолжающими акции протеста на улицах города. «Европейская комиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинцев, а не наоборот», — заявил Орбан. Он опубликовал видеозапись разговора с фермерами и краткой встречи с прессой на своей странице в соцсети.

Премьер считает, что в Евросоюзе должна произойти полная смена руководства, потому что «нынешние лидеры никогда не будут принимать решения, выгодные фермерам». «Нам нужно найти новых лидеров, которые действительно будут представлять интересы народа», — подчеркнул Орбан, имея в виду выборы в Европейский парламент, запланированные на июнь 2024 года.