Еврокомиссия должна защищать фермеров ЕС от Украины, а не наоборот — Орбан
09:05 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз нуждается в смене руководства, потому что оно защищает интересы Украины, а не европейских фермеров, страдающих от украинского демпинга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с журналистами по прибытии в Брюссель, где 1 февраля состоится саммит Евросоюза.
Глава венгерского правительства пообщался также с бельгийскими фермерами, продолжающими акции протеста на улицах города. «Европейская комиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинцев, а не наоборот», — заявил Орбан. Он опубликовал видеозапись разговора с фермерами и краткой встречи с прессой на своей странице в соцсети.
Премьер считает, что в Евросоюзе должна произойти полная смена руководства, потому что «нынешние лидеры никогда не будут принимать решения, выгодные фермерам». «Нам нужно найти новых лидеров, которые действительно будут представлять интересы народа», — подчеркнул Орбан, имея в виду выборы в Европейский парламент, запланированные на июнь 2024 года.
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