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Хуситы запустили три БПЛА и ракету в направлении Аденского залива — Пентагон

10:00 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» запустило три беспилотника и одну противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива. Об этом сообщило во вторник на своей странице в соцсети X Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Между 23:02 и 23:48 по времени Саны (совпадает с московским — прим. ТАСС) 6 мая поддерживаемые Ираном хуситы запустили три беспилотные летательные системы в направлении Аденского залива с контролируемых хуситами территорий Йемена. Корабль коалиции успешно перехватил один БПЛА, силы СЕНТКОМ успешно сбили второй, а третий упал в Аденском заливе», — говорится в заявлении.

Примерно в 05:02 7 мая хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива, утверждает СЕНТКОМ. Ни БПЛА, ни ракета не нанесли урон военным кораблям коалиции и торговым судам в регионе.

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