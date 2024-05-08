Хуситы запустили три БПЛА и ракету в направлении Аденского залива — Пентагон

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» запустило три беспилотника и одну противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива. Об этом сообщило во вторник на своей странице в соцсети X Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Между 23:02 и 23:48 по времени Саны (совпадает с московским — прим. ТАСС) 6 мая поддерживаемые Ираном хуситы запустили три беспилотные летательные системы в направлении Аденского залива с контролируемых хуситами территорий Йемена. Корабль коалиции успешно перехватил один БПЛА, силы СЕНТКОМ успешно сбили второй, а третий упал в Аденском заливе», — говорится в заявлении.

Примерно в 05:02 7 мая хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива, утверждает СЕНТКОМ. Ни БПЛА, ни ракета не нанесли урон военным кораблям коалиции и торговым судам в регионе.