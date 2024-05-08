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МВФ предостерег от нарушений в связи с возможным использованием активов РФ на помощь Киеву

10:05 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, говоря о стремлении Запада использовать активы РФ для помощи Украине, напомнила государствам о необходимости следовать правовым нормам и гарантировать достаточное правовое обоснование любых своих действий.

«Следование существующим правовым рамкам крайне важно для сохранения доверия между странами и в международной валютной системе. Например, многие страны внимательно следят за переговорами о потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы Банка России, чтобы помочь Украине. Принятие решений за соответствующими судами и юрисдикциями, но для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточное правовое обоснование и не подрывало международную валютную систему», — сказала она во вторник, выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния).

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