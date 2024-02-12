Австрия должна подготовить выход из контрактов на поставку газа из РФ — Минэнерго

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вена должна подготовить выход из договоров на поставку российского газа, которые заключил австрийский нефтегазовый концерн OMV. Об этом заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.

«Мы должны подготовить выход из договоров OMV. Долгосрочные контракты, обязывающие забирать большое количество природного газа, стали еще одной причиной, почему доля российского газа в нашей стране такая большая», — сказала она на пресс-конференции.