Трем гражданам США грозит до 15 лет тюрьмы за участие в конференции в РФ — глава НПО
10:20 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трех граждан США могут приговорить к 15 годам тюремного заключения за участие в конференции в России в 2014 году. Об этом заявил Калеб Маупин, глава неправительственной организации (НПО) «Центр политических инноваций» и координатор американской молодежной делегации на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта.
«Министерство юстиции США предъявило обвинения Джесси Невелу, Пенни Хессу, Омали Ешителе. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Суд назначен на сентябрь, — сказал он на пресс-конференции в ООН. — Администрация Байдена обвиняет их в том, что мы собираемся сделать — в участии в международной конференции в России. <…> Это совершенно возмутительно. Это атака на свободу собраний, свободу путешествий, свободу слова».
Маупин объяснил, что их задержали в связи с тем, что в 2014 году они участвовали в конференции в России. Затем им предъявили обвинения в «распространении российский пропаганды», сказал он.
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