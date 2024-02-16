На украинско-польской границе скопилась очередь из более 3 тыс. фур

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3 тыс. грузовиков стоят в очереди на украинско-польской границе из-за ее блокады польскими фермерами. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Блокирование на территории Польши продолжается на пяти направлениях: „Медыка — Шегини“, „Ягодин — Дорогуск“, „Рава-Русская — Хребене“, „Угринов — Долгобычев“ и „Зосин — Устилуг“. По состоянию на утро в очередях в сторону Украины на всех этих пяти направлениях, по информации от польских коллег, находятся где-то 1400 грузовых транспортных средств. Кроме того, водители и перевозчики ищут возможность пересечения границы на тех направлениях, где это возможно. Один из них — пункт пропуска „Краковец — Корчева“, сегодня утром там тоже есть очередь из где-то 1750 грузовиков», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».