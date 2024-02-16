Эквадор не может найти рынок, чтобы сбыть предназначавшиеся для РФ бананы — СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эквадор не может найти рынок для сбыта того объема бананов, который обычно закупала Россия до введения ограничительных мер. Об этом сообщила эквадорская газета Primicias со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричарда Саласара.

Как пишет издание, эквадорские банановые компании, в отношении которых РФ ввела ограничения с 5 февраля, решили направлять свою продукцию, не попавшую в Россию, в страны Ближнего Востока и Центральной Азии. Среди возможных рынков сбыта бананов рассматриваются Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ.

Саласар при этом утверждает, что бананы «не остаются в стране», Эквадор «переживает период высокого спроса на бананы», однако сопоставимого с РФ рынка страна найти не может.

По данным ассоциации, в 2023 году Эквадор экспортировал в Россию 75 млн коробок бананов, что составляет 21% от его общемирового объема поставок.