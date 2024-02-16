Задержанные в Белоруссии украинцы планировали диверсии в том числе в РФ — Лукашенко
13:05 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанные на украинско-белорусской границе диверсанты перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории РФ и Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси», — сказал он. Соответствующее видео опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».
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