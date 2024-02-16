Реальные зарплаты в РФ выросли на треть за шесть лет — Котяков
13:32 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реальные заработные платы за последние шесть лет в России выросли на 33,2%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«В целом за минувшие шесть лет зарплаты в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, выросли на треть», — сказал он на Форуме национальных достижений «Кадровая политика для современного рынка труда» на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.
Согласно данным из его презентации, реальные зарплаты выросли за шесть лет на 33,2%.
Котяков также напомнил, что по итогам 11 месяцев 2023 года рост реальных зарплат составил 7,6%.
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