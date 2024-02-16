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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

14:12 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России на первом заседании в 2024 г. принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, указав, что судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Это следует из сообщения регулятора.

«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — указывает ЦБ.

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