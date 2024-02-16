Стартовал второй этап продаж квартир в СберСити в Рублево-Архангельском

13:45

Квартиры в новом квартале В14 в Рублево-Архангельском на западе Москвы появились в продаже на сайте СберСити. Квартал состоит из пяти корпусов, в которых 465 квартир. Для покупки можно воспользоваться ипотекой или рассрочкой. Выдача ключей жильцам в квартале В14 запланирована на июнь 2026 года. В рамках первого этапа продаж, который был открыт в прошлом году, квартиры в кварталах В10, В11 и В12 распроданы полностью.

Квартал В14 расположен на берегу Москвы-реки. Вдоль домов тянется прибрежный парк, в луче которого расположен ручей. СберСити предлагает четыре класса жилья – Balanced, Optimum, Advanced и Superb. В квартирах класса Balanced установлена система умный дом, которая связывает квартиру, дом и прилегающую территорию. Также в домах класса Balanced расположены помещения для хранения велосипедов и колясок, есть отдельная комната с лапомойкой для домашних питомцев. В домах класса Optimum в дополнение ко всем сервисам Balanced добавится пространство коворкинга в лобби, игровая комната для детей и общая терраса для отдыха жителей. В классе Advanced ко всему, что предусмотрено в домах Balanced и Optimum, добавятся студия для занятия фитнесом и оборудованные пространства в зоне коворкинга. Квартиры отличаются большей площадью, дополнительной шумоизоляцией и наличием личных террас.

Дома класса Superb расположены на первой линии у Москвы-реки. Кроме всего, что имеется в предыдущих классах жилья, в Superb есть общественные гостиные и круглосуточная консьерж-служба. В квартирах предусмотрены дополнительные вспомогательные помещения.

Все классы жилья объединяет единый стандарт обеспечения: центральное тепло- и холодоснабжение, автоматическая система вакуумного мусороудаления, система умного дома, высокий уровень благоустройства и квартальная застройка средней этажности.

Безопасность обеспечивает комплекс интеллектуальных систем, контролирующий доступ в дома, паркинг, различные объекты, а также ситуацию на всей территории СберСити.

В СберСити будут проживать свыше 65 тыс. человек, а работать – более 70 тыс. Территория застройки – 461 га, на ней к 2032 году будет построено 5 млн кв. м недвижимости. Первые жильцы отпразднуют новоселье уже во втором квартале этого года.