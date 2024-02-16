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НОВОСТИ

В колонии умер Алексей Навальный*

14:41 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«16 февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте УФСИН.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — сообщили в УФСИН.

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