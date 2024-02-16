Для мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву — Столтенберг

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

«Если мы хотим продолжительного мира на Украине, мы должны поставить еще больше оружия. Для этого нужно больше производить, чтобы помогать Украине и пополнять наши собственные запасы», — сказал он.