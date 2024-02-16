Для мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву — Столтенберг
15:32 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции перед Мюнхенской конференцией по безопасности.
«Если мы хотим продолжительного мира на Украине, мы должны поставить еще больше оружия. Для этого нужно больше производить, чтобы помогать Украине и пополнять наши собственные запасы», — сказал он.
НОВОСТИ
- 15:12 16.02.2024
- ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального* — Песков
- 15:00 16.02.2024
- Россия возобновит импорт бананов с 5 предприятий Эквадора под гарантии властей
- 14:41 16.02.2024
- В колонии умер Алексей Навальный*
- 14:12 16.02.2024
- ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
- 14:00 16.02.2024
- Оппозиция ведет на Западе переговоры о присоединении к Белоруссии земель РФ — Лукашенко
- 13:45 16.02.2024
- Стартовал второй этап продаж квартир в СберСити в Рублево-Архангельском
- 13:32 16.02.2024
- Реальные зарплаты в РФ выросли на треть за шесть лет — Котяков
- 13:20 16.02.2024
- Неоколониализм Запада — главная причина нестабильности Африки, заявил президент ЦАР
- 13:05 16.02.2024
- Задержанные в Белоруссии украинцы планировали диверсии в том числе в РФ — Лукашенко
- 13:00 16.02.2024
- США переносит бремя неоколониальной политики на своих сателлитов — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать