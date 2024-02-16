ЦБ видит риск «залипания» инфляции на высоком уровне

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России видит риски «залипания» инфляции на высоком уровне, для предотвращения этого нужно поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Мы видим риск, что в результате того, что инфляционные ожидания повышены, и могут еще усилиться под влиянием разовых факторов (не устойчивых), у нас есть риск „залипания“ инфляции на высоком уровне. Это один из важных факторов, почему нужно поддерживать жесткую денежно-кредитную политику — чтобы инфляционные ожидания вернулись к нормальным, и, соответственно, это способствовало бы устойчивому снижению инфляции», — сказала глава ЦБ.