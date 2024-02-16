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НОВОСТИ

Израиль будет сражаться до полной победы — Нетаньяху после убийства двух израильтян

18:00 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль продолжит сражаться до полной победы на всех фронтах. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после теракта на юге страны, унесшего жизни двух израильтян.

«Этот теракт напоминает нам, что вся страна является фронтом и что убийцы приходят не только из сектора Газа, чтобы убить нас всех. Мы продолжим сражаться до полной победы на всех фронтах, повсюду, пока не восстановим безопасность и мир для всех граждан Израиля», — приводит высказывания премьера его канцелярия.

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