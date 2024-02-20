Режиссер Сэм Мендес снимает четыре фильма о «Ливерпульской четверке» - The Beatles
22:40 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский кинорежиссер и продюсер Сэм Мендес и его компания Neal Street Productions совместно с Sony Pictures Entertainment и Apple Corps планируют снять четыре картины о каждом из бывших участников рок-группы The Beatles. Об этом сообщил портал Deadline.
«Мы хотим, чтобы это был уникальный, захватывающий и эпический кинематографический опыт: четыре фильма, снятые с четырех разных точек зрения, которые рассказывают историю о самой знаменитой группе всех времен», — заявила соучредитель Neal Street Productions Пиппа Харрис.
Портал отметил, что Мендес будет режиссером и продюсером всех четырех фильмов. Актеры пока еще не утверждены.
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