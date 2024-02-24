Медведев в ответ на новые санкции против РФ призвал во всем мстить Западу

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ответ на санкции Запада должна мстить западным странам во всем и везде, «на войне как на войне». Это подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отмечая, что введенные США и Евросоюзом ограничения к годовщине начала СВО направлены против всего населения России.

«Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, надо создавать Западу «возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира», причем «делать это постоянно, системно и максимально открыто». «А также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично. На войне как на войне», — заключил замглавы СБ РФ.