Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в следующем году

12:30 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2025 году.

"Передайте им, что пойду! ", - ответил Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента. Слова президента приводит приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Поверьте, это очень важно - ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой", - цитирует президента госагентство БелТА.