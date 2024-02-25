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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в следующем году

12:30 25.02.2024 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2025 году.

"Передайте им, что пойду! ", - ответил Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента. Слова президента приводит приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Поверьте, это очень важно - ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой", - цитирует президента госагентство БелТА.

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