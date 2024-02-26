Явка на выборах в Белоруссии, по уточненным данным, превысила 73% — ЦИК

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на прошедших в Белоруссии 25 февраля парламентских и местных выборах, по уточненным данным, превысила 73%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Игорь Карпенко.

«Мы уточнили предварительные данные по явке, явка составила 73,09%», — сказал он.

Ранее Карпенко сообщал, что явка составила 72,98%.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка в ходе завершившегося 24 февраля пятидневного досрочного голосования составила 41,71%.