НАТО не намерена отправлять военных на Украину — Столтенберг

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не планирует отправлять военнослужащих на Украину. Неизменность этой позиции подтвердил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому агентству Associated Press.

«Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делали это с 2014 года и увеличили [поддержку] с начала полномасштабной операции. Но у нас нет планов отправлять на Украину вооруженные силы [стран] НАТО», — указал он.